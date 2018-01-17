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Bingöl'de aksiyon filmlerini aratmayan operasyon

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyon ile Van’dan Solhan ilçesine kamyona gizlenerek getirilen 580 paket içerisindeki 275 kilo gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:55
Bingöl'de aksiyon filmlerini aratmayan operasyon

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi destekli istihbari çalışmalarda bugün Van’dan gelerek Solhan ilçesini takiben kent merkezine seyir halinde olduğu ve içerisinde yüklü miktarda eroin bulunduğu tespit edilen kamyona yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Ağaçeli mevkiinde yapılan operasyon neticesinde Kayseri doğumlu N.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, kamyon içerisinde uyuşturucu arama köpeği Kiraz marifetiyle yapılan aramada ise herhangi bir yükü olmayan kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde yaklaşık 580 paket içerisinde 275 kilo gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON LİRA

Bingöl Valiliği, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kamyonda bulunan eroin miktarının 304 kilo, 301 gram, piyasa değerinin ise 11 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

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"Uyuşturucu madde arama köpeği ’Kiraz’ marifetiyle yapılan aramada kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde 590 paket halinde piyasa değeri yaklaşık 11.000.000 (onbirmilyon) TL. olan 304 kilo 301 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, N.C. isimli şahıs göz altına alınmış olup 18.01.2018 günü adli mercilere sevk edilecektir. Ayrıca ele geçirilen eroin maddesinin sevkiyatında yer alan diğer şahıslar ile ilgili olarak soruşturma derinleştirilmekte çalışmalar devam edilmektedir. Uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelemiz halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir."

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 20:55
  1. bingöl
  2. uyuşturucu
  3. operasyon
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