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Bingöl’de 86 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 86 bin 320 kök Hint keneviri ile 46 kilo 880 gram esrar ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:45
Bingöl’de 86 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Genç ilçesi Ürünlü Deresi mevkisinde belirlenen bir yere operasyon yaptı. Operasyondatarla içinde düzenli olarak bakımı yapılmış vaziyette 86 bin 320 kök kenevir bitkisi ile 46 kilo 880 gram kubar esrar ele geçirildi. Arazide, sökülen kenevirler jandarma ekipleri tarafından yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:45
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