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Bingöl'de 34 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 34'ü yeniden açıldı.

21 Ocak 2018 Pazar 15:37
Bingöl'de 34 köy yolu ulaşıma açıldı

Karlıova ilçesine bağlı köylerde, yoğun kar yağışı ve tipiden sonra kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Karlıova Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin, kapalı köy yollarının açılması için 24 saat esasına göre, 2 vardiya halinde çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

34 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karlıova'da, kar ve tipi nedeniyle kapanan 37 köy yolundan 34'ünün ulaşıma açıldığı belirtilirken, 3 köy yolundaki çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, kapalı 3 köy yolunun da yarına kadar ulaşıma açılacağını söyledi. Yaklaşık 1 haftadır kapalı olan 3 bin rakımlı Kaynarpınar Köyü yolunun ise köyde bulunan Jandarma Karakolu personelinin 2 günlük çalışması sonucunda ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Bölgede, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:37
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