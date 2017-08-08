Bingöl’de ’1. Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi’ düzenleniyor

Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi ile ilgili bilgilendirme toplantısı, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda, (BİNTSO) oda başkanı Mahmut Ayas, oda genel sekreteri Cemal Yılmaz, başkan vekilleri Mehmet Ekin ve Orhan Camuka ve Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç’un katılımıyla yapıldı.

Toplantıda kadın girişimciliği kongresi hakkında bilgi veren BİNTSO Genel Sekreteri Cemal Yılmaz, bu kongrenin Doğu ve Güneydoğuda ilk kez Bingöl’de düzenleneceğini söyledi. Kongrenin 25-27 Eylül tarihinde düzenleneceğini belirten Yılmaz, kongreye il dışından yoğun bir katılım olacağını belirterek, kongre başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yapacağını ifade etti. Kongrenin Bingöl için önemli olduğunu belirten Yılmaz, “Bu kongre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu kapsamlı bir kongre 23 il içerisinde, ilk kez Bingöl’de düzenleniyor. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Bingöl’ün bir marka kent olması için katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Yılmaz, Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresinin ardından, 2018 yılında da uluslararası kongre yapmayı planladıklarını söyledi.

Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç ise, “Kadın girişimcilik kavramı önceden çok anlaşılmaz bir kavram iken, şuan kadın girişimciliği herkes biliyor. Kurul olarak kadın girişimciliğini önemsiyoruz. Bu kongre ile kadın girişimciliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi. Koç, kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2 kadın bakanı davet edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongrede, ‘Bölgelerle Türkiye Kadın Girişimciliği’, ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu İktisadi ve Sosyal Kalkınmasında Kadın Girişimciliğinin Rolü’ ve ‘Ulusal ve Yerel Medyada Kadın Girişimciliği’ oturumlarının düzenleneceği kaydedildi.