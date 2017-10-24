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Bingöl merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bingöl merkezli FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

24 Ekim 2017 Salı 09:31
Bingöl merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bingöl merkezli Elazığ ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.​

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 09:31
  1. 5 şüpheli
  2. Bingöl
  3. FETO/PYD
  4. Anadolu Ajansı
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