Bingöl merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Bingöl merkezli FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.24 Ekim 2017 Salı 09:31
Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bingöl merkezli Elazığ ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.