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‘Binbir surat’ olarak anılan kadın terörist o ülkeye kaçtı!

Terör örgütü PKK'ya bağlı, 'Binbir surat' olarak bilinen terörist Gülsüm Başkalene'nin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:54
‘Binbir surat’ olarak anılan kadın terörist o ülkeye kaçtı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Konferansı’nın yapıldığı gün İstanbul’u kan gölüne çevirmeye hazırlanan terörist ekibin içinde yer alan ve güvenlik güçlerinin eşgüdümlü çalışmasıyla engellenen PKK’lı terörist Gülsüm Başkalene’nin Suriye’ye kaçtığı belirlendi.

NUSAYBİN ÜZERİNDEN KAÇTI

Son 5 yıl içinde örgüt içinde ‘Ayşe’, ‘Delal’, ‘Dilan’, ‘Birso’ kod adlarını kullanan Başkalene’nin, Nusaybin üzerinden Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin kontrolünde olan bölgeye geçtiği öğrenildi. Başkalene’nin, örgütün Suriye’deki etkin ismi Şahin Cilo’nun denetimindeki sözde Serekaniye merkez komutanlığında tutulduğu ifade edildi.

Bombalı araçla saldırı düzenlemeyi amaçlayan terörist grubun, talimatları Serikaniye’deki teröristlerden aldığı saptandı. Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde doğan Başkalene’nin, 12 Aralık’ta Hamza Doğrul ile terör saldırısında kullanacakları aracı satın aldığı ve aracın Başkalene üzerine tescil edildiği de ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 10:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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