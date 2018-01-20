Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Binbaşının ellerini nefesiyle ısıttığı Silopili Seyfullah ilk karnesini aldı

Şırnak Silopi'de 2015 yılındaki hendek- barikat operasyonları sırasında Binbaşı Necmettin Tetik’in ellerini nefesi ile ısıttığı Seyfullah Yakaomar, karnesini ve hediyesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan’dan aldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:30

Silopi’de  23 Aralık 2015 tarihinde devam eden hendek- barikat operasyonları sırasında ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilirken sonradan Nusaybin'deki çatışmalarda gazi olan Binbaşı Necmettin Tetik'in, nefesiyle elini ısıttığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Seyfullah Yakaomar, bugün karnesini aldı. Gazipaşa İlkokulu 1'inci sınıfında okuyan minik Seyfullah’a karnesini Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan verdi. Sınıfta yapılan törende öğrencilere karneleri ile birlikte öğrencilere kışlık ayakkabılar da verildi.  Aile ve küçük çocuk Gazi Komutan Binbaşı Necmettin Tetik'e teşekkür ederek selam gönderdi. 6 yaşındaki Seyfullah Yakaomar, karnesini aldığı için çok sevindiğini belirterek, "Ben karnemi aldım. Çok mutluyum. Komutanıma çok selam söylüyorum" dedi.
Baba Selim Yakaomar ve eşi Sultan Yakaomar da oğullarının karne sevincine ortak oldu. Baba Yakaomar, oğlunun elini ısıtan komutanı unutmadığını belirterek, "Necmettin komutana selam gönderiyorum. Seyfullah’ın dersleri çok iyidir. Öğretmen ve müdürlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gazipaşa İlkokulu Müdürü Ömer Değer de, Seyfullah'ın emin ellerde olduğunu ifade ederek, "Seyfullah öğrencimiz bu sene okulumuzda 1'inci sınıfa başlamıştır ve emin ellerdedir. Necmettin komutanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Askerlerin sivillere yönelik yapmış olduğu bu hassas davranışlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Müsterih olsun kendileri Seyfullah emin ellerdedir. İnşallah vatanını, milletini seven, milli, manevi duygularla yüklü bir öğrenci, bir vatandaş olarak, bir insan olarak yetişecektir. Komutanımızın gözü arkada kalmasın" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ise komutanın küçük Seyfullah'ın elini nefesiyle ısıttığı fotoğrafı unutamadığını belirterek, "Çukur operasyonları döneminde arada bir hafızalarımıza kazınan bazı fotoğraflar bazı güvenlik güçlerimizin gösterdiği operasyon zamanında teröristlerle yapılan mücadelenin yanında insani fotoğrafları da ortaya koyan çok güzel profiller vardır. Bunlardan birisi hafızamıza kazınan Gazi Necmettin komutanımızın küçük bir çocuğumuzun elini böyle ısıtırken gösterdiği insani manzara karşısında tüylerimiz ürperdi. Bizde İlçe Milli Eğitim olarak bu kardeşinizi bu öğrencimizi aradık ve şuanda bu öğrencimiz ile Gazipaşa İlkokulu'nda beraberiz. Bugün karne günü heyecanı var. Seyfullah kardeşimizle birlikte paylaşmak istedik" diye konuştu.

Silopi ilçesindeki operasyonlarda, 23 Aralık 2015 tarihinde bölgedeki ailelerin tahliyesi sırasında küçük Seyfullah'ın elini nefesiyle ısıtan Öze Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Necmettin Tetik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Haziran 2016 tarihinde, 1 uzman çavuşun şehit olduğu patlamada yaralanarak sol gözünü kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Necmettin Tetik'i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte ziyaret etti. Erdoğan'a, ziyaret sırasında, Tetik'in görev başındayken, Şırnaklı çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalıştığı anda çekilen fotoğrafının kara kalem resmi hediye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğü odada Erzincan'da yaşayan ressam Serdar Dartar'ın kara kalem çalışmasının yer alması dikkat çekmişti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 17:30
  1. Silopili Seyfullah
  2. ilk karnesini aldı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan ilk açıklama! İşte operasyonun adı
    1. TSK'dan ilk açıklama! İşte operasyonun..
    2. Mehmet Ali Şahin'den Abdullah Gül'e..
    3. TSK, Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini..
    4. Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    5. Başakşehir yeni transferi resmen..
    6. Binbaşının ellerini nefesiyle ısıttığı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rahat durun..
    8. Başbakan: TSK havadan harekata..
    9. Savaş uçakları bombalamaya başladı!
    10. Elazığspor'un adı değişiyor!
    11. AK Parti'li vekilden çarpıcı Abdullah..
    12. Ajanslar son dakika olarak duyurdu,..
    13. Çıplak vatandaş kenti ayağa kaldırdı
    14. Operasyon için son hazırlık! Köprü..
    15. Destici'den Erdoğan'ın sözleri sonrası..
    16. İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm..
    17. Çankırı'da bulunan paranın sahibini..
    18. Mustafa Destici'den Afrin operasyonu..
    19. "Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir"
    20. Suriye sınırında kritik gelişme!
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!