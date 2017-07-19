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''Binbaşı Cemal'i biz öldürdük''

Sınır Muhafız Birliğini hedef alan saldırının Tahriki Taliban Pakistan üyesi tarafından gerçekleştirildiğini bildiren açıklama örgütün resmi hesaplarınca paylaşıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:03
''Binbaşı Cemal'i biz öldürdük''

Bomba yüklü motosikletle düzenlenen ve Sınır Muhafız Birliği askerlerini taşıyan araca yönelik saldırıda araçtaki askerlerin tamamının öldüğü kaydedildi.

Patlama Bağ Naran yakınlarındaki Hayatabad bölgesinde gerçekleşti.

Binbaşı Cemal’in hedef alındığı saldırı hakkındaki açıklamasında Tahriki Taliban, söz konusu Pakistanlı komutanın ‘öncelikli hedef listelerinde’ olduğunu hatırlattı.

‘Pakistan halkına yönelik mezalim uygulayanları hedef alan saldırılarımız devam edecek’ diyen Tahriki Taliban Pakistan açıklamasında ‘saldırılarımız Şeriat uygulanana dek sürecektir’ ifadelerine yer verildi.

Dün Belucistan’da sivilleri hedef alan saldırı hakkında da açıklama yapan örgüt, olayla ilişkilerinin olmadığını belirterek medyanın ön yargılı ve taraflı yayınlar yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:03
  1. Sınır Muhafız Birliği
  2. pakistan
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