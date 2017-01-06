Binali Yıldırım'dan vatandaşlara çağrı

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Yaralıların hayati tehlikesi yok durumları iyi

- Mühimmatlara bakıldığında çok büyük felaketi atlattık. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisi Fethi Sekin, bu olayın önlenmesinde çok büyük bir kahramanlık göstermiştir.

- Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum.

- Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği beraberliği, bozanlara katiyen pirim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını ağrıtan enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladılar. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra biri diğerine görevi veriyor, o diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasına göre çalışıyorlar. Bu da terörün idelojisi, kutsalı hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor.

- Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra 'sıra sende' diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arifesidir. Milletimiz bunu bilmelidir. Bunlar çılgınca eylemleri, fedai eylemlerini, asimetrik saldırılarını bundan sonra da yapma gayreti içerisinde olacak ama bizim güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldırmayacak, amansız bir şekilde enselerinde olmaya devam edecektir.

- Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ama bu mücadelenin mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır ve milleti olacaktır. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız normal hayatın akışını da değiştirmesin, eğer bunu yaparlarsa bu terör örgütlerinin emellerine hizmet etmiş olurlar. Onların istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız, bütün Silahlı Kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız herkes 24 saat kış demeden, kar demeden, gece demeden, gündüz demeden görevlerinin başındadır, büyük bir azimle büyük bir heyecanla ülkemizin, milletimizin selameti için huzuru için canla başla çalışmaktadır.

- Vatandaşlarımız normal hayatlarının akışını değiştirmesinler. Terör örgütlerinğin yapmak istedikleri de budur. Güvenlik güçlerimiz gece demeden gündüz demeden büyük bir azimle görevlerinin başındadır.

YILDIRIM'IN İZMİR MESAJI

Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum." görüşünü paylaşan Başbakan Yıldırım, "Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki dün düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."