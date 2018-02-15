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Binali Yıldırım'dan 'Almanya' açıklaması: Artık zamanı geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ya giderken basın mensuplarının sorularını cevapladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 17:01
Binali Yıldırım'dan 'Almanya' açıklaması: Artık zamanı geldi

HACI YAKIŞIKLI / YENİAKİT.COM.TR - Başbakan Binalı Yıldırım’ın Almanya temasları öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz . İlk olarak Berlin’de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de , dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz.

Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz.

Soru : Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz ?

Cevap : Gidiyoruz işte bakalım göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum.

Soru : PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi ?

Cevap : Bunlar önemli adımlar. Son zamanlarda  Almanya pkk terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişiklerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliğinin  bel kemiğini oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya Türkiye ilişkilerinin eski günlerine dönmemesi akla ziyan bir iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör  örgütünün, DEAŞ'ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akımını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki ab ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.

Soru : Deniz Yücel ile ilgili açıklamalarınız oldu, nasıl bir olumlu adım bekleniyor. ?

Cevap : Türkiye hukuk devleti , yargının işi ayrı , siyasetin işi ayrı. Yanı bu üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hakim  karşısına çıkacak, ordan da bir sonuç çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Zannediyorum, yakın zamanda böyle bir gelişme olur . Bu konuda Türkiye Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:01
  1. Başbakan Binalı Yıldırım
  2. Almanya
  3. Berlin
  4. Merkel

YORUM YAZ

  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    bu almanya 200 şehidin katili değil mi? ha pardon gerçi mazide kaldı doğru.
  • oooooo1 sa önce
    bütün avrupanın, amerikanın, rusyanın yani bütün imansızların yetiştirdiği teröristleri o imansızların Başlarına SALIN. ne işbirliği imansızla iş birliği OLMAZ.
  • Mesut SarpMesut Sarp3 sa önce
    Eski müttefikimiz sanayi devi Almanya İle ilişkilerimiz tabii ki çok önemli. Hatta Amerıkadan daha önemli ve siyaseti Türkiyeyle en yakın olanlardan bi ülke. Her ülkeye kafa tutarsak ortada sap gibi kalırız. Ancak Almanyanın siyasi ve gazeteci tutuklularla ilgili taleplerinide göz ardı edemeyiz.
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