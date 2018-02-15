Başbakan Binali Yıldırım: Belarus'tan büyük dostluk gördük

Başbakan Binali Yıldırım gittiği Belarus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Belarus ile aralarından hiçbir sorun olmadığını ifade eden Yıldırım, Biz Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişimin de çok büyük bir dostluk gördük." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Otomotiv yan sanayiyi destekleyecek yatırımları Türkiye gerçekleştirebilir. Türkiye'nin bu konularda özellikle yüksek öğretimde iş birliğinin daha da ileri taşınması mümkündür.

Hava trafiğini daha da artırmak lazım. Hatta bir tane ile yetinmemeli daha fazla sefer olmalı ki gidiş ve gelişler artsın, daha fazla iş fırsatları oluşsun. Bunun için biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

TİCARET ESASTIR

Dün sayın Başbakan güzel bir şey söyledi; yıllar önce kullanılan bir su yolu var. Bu su yolu birleştirilebilir ve böylece taşıma maliyetleri daha da aşağı çekilebilir. Ticaretin büyümesinin önündeki engeller de çok daha düşük seviyelere geriletebilir. Ticaret esastır. Ulaşım hiçbir zaman ticaret olmamalıdır.

BELARUS'TAN BÜYÜK DOSTLUKLAR GÖRDÜK

Belarus ile Türkiye ikili anlamda hiçbir sorunumuz yok ve biz Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişimin de çok büyük bir dostluk gördük. Ayrıca bu terör örgütünün ülkedeki faaliyetlerine hiç tereddüt etmeden son verdiler. Biz bu dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İstiyoruz ki bu dostluğumuzu ticari faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi de geliştirerek turizm ile ilgili karşılıklı gelişme sağlayarak kazanalım.

Türkiye etrafında yaşanan iç savaşa rağmen, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Üçüncü çeyrekte yüzde 11'in üzerinde büyüdük.