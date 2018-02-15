Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Binali Yıldırım: Belarus'tan büyük dostluk gördük

Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta yaptığı açıklamada, "Belarus ile Türkiye ikili anlamda hiçbir sorunumuz yok ve biz Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişimin de çok büyük bir dostluk gördük." İfadelerini kullandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:57
Başbakan Binali Yıldırım: Belarus'tan büyük dostluk gördük

Başbakan Binali Yıldırım gittiği Belarus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Belarus ile aralarından hiçbir sorun olmadığını ifade eden Yıldırım, Biz Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişimin de çok büyük bir dostluk gördük." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Otomotiv yan sanayiyi destekleyecek yatırımları Türkiye gerçekleştirebilir. Türkiye'nin bu konularda özellikle yüksek öğretimde iş birliğinin daha da ileri taşınması mümkündür.

Hava trafiğini daha da artırmak lazım. Hatta bir tane ile yetinmemeli daha fazla sefer olmalı ki gidiş ve gelişler artsın, daha fazla iş fırsatları oluşsun. Bunun için biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

TİCARET ESASTIR

Dün sayın Başbakan güzel bir şey söyledi; yıllar önce kullanılan bir su yolu var. Bu su yolu birleştirilebilir ve böylece taşıma maliyetleri daha da aşağı çekilebilir. Ticaretin büyümesinin önündeki engeller de çok daha düşük seviyelere geriletebilir. Ticaret esastır. Ulaşım hiçbir zaman ticaret olmamalıdır.

BELARUS'TAN BÜYÜK DOSTLUKLAR GÖRDÜK

Belarus ile Türkiye ikili anlamda hiçbir sorunumuz yok ve biz Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişimin de çok büyük bir dostluk gördük. Ayrıca bu terör örgütünün ülkedeki faaliyetlerine hiç tereddüt etmeden son verdiler. Biz bu dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İstiyoruz ki bu dostluğumuzu ticari faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi de geliştirerek turizm ile ilgili karşılıklı gelişme sağlayarak kazanalım.

Türkiye etrafında yaşanan iç savaşa rağmen, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Üçüncü çeyrekte yüzde 11'in üzerinde büyüdük.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:57
  1. Belarus
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi
    1. Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e..
    2. 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet..
    3. Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!
    4. Bakan Canikli'den önemli açıklamalar
    5. Her şeyi itiraf etmeye başladılar
    6. Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
    7. Kremlin'den flaş açıklama! Putin,..
    8. Skandal harita! Türkiye'yi yok ettiler
    9. O isimden komünistlere örgütlenme..
    10. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:..
    11. Iğdır'da terör operasyonu: 11 kişi..
    12. Rusya'dan NATO'ya flaş 'füze' çıkışı:..
    13. Borsa günün ilk yarısında yükselişe..
    14. CNN, Tillerson'u uyardı: Osmanlı..
    15. Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara..
    16. Galatasaray'da yıldız futbolcu idmana..
    17. Açığa alınan Emniyet Müdürü fuhuş..
    18. Katil İsrail'den Filistinli tutukluya..
    19. UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men..
    20. Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi..
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…