Binali Yıldırım: İrade yoksa idare olmaz

Sözlerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun dileyerek başlayan Yıldırım, şunları söyledi:

Onay verecek makam millettir

Türkiye’nin geleceğini konuşacağız. Bu görüşmeler burada bitmiyor. Bütün partilerimizin katılımıyla tamamladıktan sonra bir de asil sahibinin önüne gitmesi var. Onay verecek makam millettir. 60 yaşını geride bıraktım, 15 yıldır siyasetin içindeyim. Erzincan’da kendi halinde bir ailenin 10 evladından biri olarak bu ülkenin yönetim kademesinde önemli sorumluluk almış olmanın, ülkemizin cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük imkan ve onurdur.

Siyasetin tek amacı var o da millete hizmettir

Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onların emanetini hiçbir zarar gelmeden bir karış toprağına bile halel gelmeden gelecek kuşaklara aynı şekilde; tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet olarak teslim etmek boynumuzun borcudur. Siyasetin tek amacı var o da millete hizmettir.

82 Anayasası darbe anayasasıdır. Bu anayasa değişikliğini zaman zaman yaptık. 100 kadar madde değişti.

İrade yoksa idare olmaz

Bu mecliste birçok kanun çıkardık. Sıra cumhurbaşkanı seçimine geldi. 1961’den beri kör topal seçiliyor. Milli irade inisiyatifi ile seçim yapılamıyor.

70’lerin sonunda Fahri Korutürk’ten sonra 119 tur seçim yapıldı, 5 ay seçilemedi. 80 darbesine zemin hazırladı. 2007’de 367 icadı çıkarıldı. Çözüm parlamento üretemedi. Millet AK Parti’ye olan desteğini yüzde 48’e çıkararak, ‘seçim yapın’ dedi. Burada bir hakkı teslim etmek lazım. MHP Genel Başkanı kendinden beklenen devletin menfaatlerine yönelik tarihi karar aldı. Meclis’e girerek cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı, kriz aşıldı.

Yönetimde irade tek olması lazım. İrade yoksa idare olmaz. Çatal kazık, toprağa girmez. İki kaptan gemiyi batırır. Kaptan tek olması lazım. Yürütme yetkisi verirsiniz, sistemi ona göre tanımlar sonra da hesabı sorarsınız.

Millet kazanacaksa biz kaybedelim, şan şöhret peşinde değiliz

Meclis’in denetim yetkisi sürüyor. cumhurbaşkanı yetkileri teklifte sayılıyor. Sayılan görevler dışında başka bir yetkisi yok. Yetki aldın, vaatlerde bulundun, yaptın mı yapmadın mı hesabı kim verecek? Vatana ihanet değil, herhangi bir suç ile suçlanmasına imkan verecek düzenleme getiriliyor. Başbakan yok; evet yok. Biz makam mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil Binali feda olsun. Millet kazanacaksa biz kaybedelim, şan şöhret peşinde değiliz. Cumhurbaşkanı seçime götürebilir, bu maddeye takıldınız. Kendisi de gitmek zorunda kalır. Bu sistem uzlaşmayı getiriyor.

2023 hedefleri için siyasetin daha güçlü hale gelmesini sağlayacağız

2023 hedefleri için siyasetin daha güçlü hale gelmesini sağlayacağız. Ben buna karşı çıkanların açıkçası ne saikle hangi nedenle karşı çıktıklarını anlamakta zorlanıyorum. Bu herkese açık, kimin kazanacağına siz değil biz karar vermiyoruz. Millet karar veriyor. Kayı köyünden topal dursun oğlu Başbakan oluyorsa CHP’den cumhurbaşkanı olur. Karşı çıkmayın biraz çalışın nasıl olacağına kafa yorun.