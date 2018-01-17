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Bin yıllık ‘aşık oyunu’ Bağcılar’da hayat buldu

Unutulmaya yüz tutmuş olan binlerce yıllık aşık oyunu, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’nde çocuklara öğretilmeye başlandı.Bahçede ‘aşık’ oynayan miniklere yaşlı amcalar ve dedeler de eşlik ediyor. Çocukluğuna dönen yaşlılar, miniklere aşık kemiğini atmanın ve galip gelmenin tüyolarını veriyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 19:43
Bin yıllık ‘aşık oyunu’ Bağcılar’da hayat buldu

Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin hayatımıza girmesiylekaybolmaya yüz tutan bin yıllık aşık oyununu yeni nesillere aktarmak isteyen Bağcılar Belediyesi farklı bir projeye imza attı. Çocukların bilgisayar başından kaldırılarak hem hareket etmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Hürriyet Mahallesi Bilgi Evi’nde “Aşık oyunu” kulübü kuruldu.

“Yaşlılar çocuklara kemik tutmanın püf noktalarını öğretiyor”

Okul çıkışı kulüpte toplanan öğrenciler rengarenk aşıklarını alıp oyun için hazırlık yapıyorlar. Öğrencinin amacı elindeki kemiği atarak daire içindeki aşıklardan biri veya birkaçını vurarak çizgi dışına çıkarmak. Soğuk havalarda sınıfta görülen ders sıcak havalarda ise bilgi evinin bahçesinde oynanıyor.Açık alanda çocukları uzaktan izleyen yaşlı dedeler ve amcalar, daha fazla dayanamayıp onlara katılıyor. Çocuklara eşlik eden yaşlılar, öğrencilere kemik tutmanın ve atmanın püf noktalarını öğretiyor.Aşık sayesinde yaşlılar çocukluğuna dönerken, minikler de büyükleriyle oyun oynamanın tadına varıyor.

“Telefonla oynayıp beynini uyuşturacağına aşık oynayıp beyinlerini açsınlar”

Yıllar sonra aşık kemiğini alan yaşlıların heyecanı ise görülmeye değerdi. 70 yaşındaki Tuncer Aladağlı, “Çocukluğumuzun oyunu. O zamanlar başka eğlencemiz yoktu. Arkadaşlarım içinde en iyi ben oynardım. Biz yaşlandık. Şimdiki gençler bilmiyordu öğretilmesi iyi oldu” derken Bünyamin Sülük ise “Erzurumluyum. Biz bu oyunlarla büyüdük. Tavsiyem çocuklar bilgisayarla telefonla oynayıp beynini uyuşturacağına aşık oynayıp beyinlerini açsınlar. Bu oyunu oynayan çocuk rahatlar” diye konuştu.

“Adını büyüklerimizden duyuyorduk, ilk kez burada gördüm”

Kadir Yıldız isimli öğrenci “Adını büyüklerimizden duyuyorduk. İlk kez burada gördüm. Oyunu beğendim. El becerisi sağlıyor zeka ve kabiliyetimizi artırıyor” dedi. Kursa ilgiden çok memnun olan eğitmen Hikmet Uğur, “Türklerin eskiden oynadığı aşık oyununu oynuyoruz. Çocuklarımız atalarımızın oynadığı oyunları görsünler ve oynasınlar diye bu projeyi hayata geçirdik. Çocukları bilgisayar ortamından ne kadar uzak tutarsak iyi. Başlangıç olarak bunu da başardığımıza inanıyoruz. Oyuna ilgi çok yüksek. Şu anda 27 kişi var. Hepsi de meraklı ve çok güzel oynuyorlar” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 19:43
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