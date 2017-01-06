Bin Ladin'nin oğlu hakkında karar!

ABD Dışişleri Bakanlığı,Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için küresel teröristler listesine ekledi.

Bin Ladin'nin oğlu hakkında karar!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 21:06
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i küresel teröristler listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin’in, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği bildirildi.

Bin Ladin’in, ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2015’de El Kaide liderlerinden Ayman el-Zavahiri’nin Hamza bin Ladin’i örgütün üst düzey isimlerinden biri olarak tanıttığını belirtildi.

 
EtiketlerUsame bin LadinABDABD Dışişleri Bakanlığı
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İsmail

ABD yine kendi teröristini yaratmaya çalışıyor kuklacı zihniyet hep oyun aynı figüranlar değişik

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