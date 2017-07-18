Bin kişilik listeye FETÖ taraması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin suikast soruşturmasını derinleştirildi. Fail Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikast talimatını kimden aldığını çok yönlü olarak soruşturan savcılık, 5 kişilik abi listesi oluşturmuştu. Söz konusu 5 kişiyi özelinde soruşturmayı genişleten savcılık Altıntaş'ın suikasttan yaklaşık bir ay önce gittiği ve burada suikast talimatını aldığı belirtilen 5 yıldızlı otelde o tarihte kalanların listesini oluşturdu. Ayrıca Altıntaş'ın suikast için hazırlık yaptığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin bitişiğindeki otelde o gün kalanlar da tespit edildi. Savcılığın hazırladığı bin kişilik liste Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığına gönderildi. Listedeki isimlerin FETÖ analizine tabi tutulduğu öğrenildi. Analize alınan isimlerin MASAK, HTS kayıtları ve örgütsel bağlantılarının titiz bir taramadan geçirildiği belirtildi. Savcılığın saldırganın telefonunu tamamen çözebilmek için İsrailli bir firma ile anlaşma yaptığı öğrenildi. Firma görevlilerinin telefonu Başsavcılıkta oluşturulacak "kozmik" bir oda da çözümleyecekleri kaydedildi. Odanın giriş ve çıkışına x-ray cihazının konulacağı, güvenlik kameralarıyla donatılarak, kapısına ve içeriye güvenlik görevlilerinin yerleştirileceği belirtildi.

AYİNE DE İNCELEME

Telefondan Gmail uygulaması başta olmak üzere, mesajlar ile adres defterine girilerek dışarıdan müdahale ile silinen delillerin ele geçirilmesinin sağlanacağı vurgulandı. Soruşturma kapsamında Altıntaş'ın kaldığı otelde inceleme yapan savcılık, her Pazar İncirlik'ten gelen bir papazın otelde ayin töreni düzenlediğini ortaya çıkardı. Bu ayinlere katılanlarla suikastçının bağlantısının olup olmadığı mercek altına alındı. Öte yandan, Rus heyetince büyükelçinin ölümüne yol açan mermi çekirdeklerine ilişkin Kriminal Rapor hazırlandığı da bildirildi. Savcılığa sunulan ve çok teknik olduğu belirtilen raporda, Rus heyetinin kullanılan silahı uluslararası çapta bir silah olmadığı için tanımlayamadıkları bildirildi. Türk yetkilileri Silahın "Yavuz" marka, yerli bir silah olduğunu Rus heyetine iletti.



FBI İKİ IP BİLDİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında, Türk adli makamların talebi üzerine suikastın ardından fail polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın Gmail hesabına girip mailleri sildiği değerlendiren 2 IP numarası FBI yetkilileri tarafından bildirildi. Hesaba giren kişi ya da kişilerin Gmail hesabının yanı sıra Hotmail hesabına da giriş yaptığı ve mailleri sildiği kaydedildi. Ayrıca Altıntaş'ın Facebook hesabına da girilmeye çalışıldığı ancak Facebook merkezinin olağan dışı hareketliliği fark ederek hesabı erişime kapattığı belirtildi. Hesaba giriş yapan IP numaralarının adreslerinin belirlenememesi için VPN kullandığı kaydedildi. Ayrıca, soruşturmaya dahil olmak isteyen FBI yetkililerinin hem Türk adli makamlara hem de TEM Dairesi'ne baş vurduğu ancak soruşturmada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle reddedildikleri ortaya çıktı.