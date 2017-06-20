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'Bin beğeni ya da düşürürüm' yazıp küçük oğlunu...

Cezayir'de bir adam, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu aşağı düşme tehlikesine rağmen 15. kattan sarkıtarak fotoğrafını çekti. O baba iki yıl hapse mahkum edildi.

20 Haziran 2017 Salı 19:18
'Bin beğeni ya da düşürürüm' yazıp küçük oğlunu...

Cezayir'de bir adam, sosyal medyada daha fazla beğeni  toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkentteki 15 katlı binadan iki  yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm"  ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda yoğun tartışmaya yol  açtı.

Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava  açıldı. Yargılama sonucunda, "sosyal medya fenomeni" olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı  kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:18
  1. Cezayir
  2. sosyal medya
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