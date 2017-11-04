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Bin adet yerli otomobile talip oldular

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), üretilecek yerli otomobillerden 1000 adet alacaklarını açıkladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:01
Bin adet yerli otomobile talip oldular

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, üretilecek yerli otomobilden bin adet alacaklarını bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ticari satışı dört yıl içinde başlayacak yerli otomobil projesine inandıklarını belirtti.
Aktaş şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk araca talip olarak başlattığı rüzgara sendika olarak biz de destek vermeye karar verdik. Üyelerimizle ilk etapta bin adetlik siparişte bulunacağız. Daha sonra bu sayı artacaktır. Yerli sanayi, Türkiye'nin otomotiv markasını üretebilecek birikim ve teknolojiye hazır. İstasyonlarda kendi milli markamıza hizmet vermekten onur duyacağız."

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:01
  1. yerli otomobil
  2. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş
  3. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
  • SerhatSerhat15 dk önce
    İnşallah yapılır vallahi olsun.

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