Bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi.01 Ağustos 2017 Salı 14:03
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu muhalefet olduğu gerekçesiyle bin 804 şişe şaraba el konuldu.
Yapılan operasyon sonrasında ise bir kişi hakkında ’5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.