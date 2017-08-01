Bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu muhalefet olduğu gerekçesiyle bin 804 şişe şaraba el konuldu.

Yapılan operasyon sonrasında ise bir kişi hakkında ’5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.