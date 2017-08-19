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Bin 700 metrede 700 yıllık gelenek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Türkmenler, 700 yıllık gelenekleri için Kazdağları’nda buluştu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:13
Bin 700 metrede 700 yıllık gelenek

Sarıkız Türkmen hayrı Kazdağları’nda yapıldı. Hayır geleneğine Edremit’in Güre beldesinde yaşayan Türkmenler ve Yörükler katıldı. İki haftadır Kaz Dağları’nın Kartal Çimeni Yaylası’nda çadırlarda kalan Türkmenler, efsaneye göre, bin 700 metre yükseklikte Sarıkız’ın bulunduğu zirvedeki türbede kurban kesti, adak adadı, dua etti. Sarıkız Türkmen Şenlikleri’yle ilgili bilgi veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Kazdağları bizin en önemli değerimiz. Burada her yıl ağustos ayında yaklaşık 10 gün boyunca çadırlar kuruluyor. Bu adet yüzyıllardan bu yana devam ediyor. Bu kültürün bundan sonra da devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:13
  1. Balıkesir
  2. Edremit
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