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Bin 500 Suriyeli çocuğa bayram şenliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib kenti kırsalında bin 500 Suriyeli çocuğun katılımıyla bayram etkinliği düzenlendi.

27 Haziran 2017 Salı 16:03
Bin 500 Suriyeli çocuğa bayram şenliği

Ramazan ayı boyunca Suriyeli mazlumlara insani yardım ulaştıran İHH, Ramazan Bayramı’yla birlikte İdlib kenti kırsalında düzenlendiği etkinliklerle Suriyeli çocukların yüzlerini güldürdü.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, Ramazan ayı içerisinde yoğun bir tempo ile Suriyeli mazlumların iftar ve sahur sofralarını hayırseverlerin destekleriyle şenlendirdiklerini belirterek, "Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte bayrama da Suriyeli çocuklarla ’merhaba’ diyebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Bayram şenliğine bin 500 Suriyeli savaş mağduru çocuğun katıldığını söyleyen Tosun, "Bu şenliğimize katılan çocuklar Suriye’deki savaşın çocuklarıdır. Organizasyonda düzenlediğimiz yarışma ve eğlence gösterileri ile yoruluncaya kadar oynadılar. Yine şenlikte dağıttığımız hediyelerle de mutlu oldular. Suriye’de her şeye rağmen çocuklar gülüp, oynamayı hak ediyorlar. Biz de çocukların tebessümlerine ortak oluyoruz" diye konuştu.

Tosun, bayramdan sonrası için de Suriyeli mazlumların ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli yardım hazırlıklarına başladıklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:03
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