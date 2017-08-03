Bin 30 adet sahte 2 euro ele geçirildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bin 30 adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.03 Ağustos 2017 Perşembe 18:46
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde M.Ç.E.’nin piyasaya sahte euro sürdüğünü belirledi. Jandarma, savcılıktan alınan izinle M.Ç.E.’ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Baskında piyasaya sürülmek üzere hazır bin 30 adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.
Jandarma, soruşturma kapsamında M.Ç.E.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.