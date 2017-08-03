Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bin 30 adet sahte 2 euro ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bin 30 adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:46
Bin 30 adet sahte 2 euro ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde M.Ç.E.’nin piyasaya sahte euro sürdüğünü belirledi. Jandarma, savcılıktan alınan izinle M.Ç.E.’ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi.

 Baskında piyasaya sürülmek üzere hazır bin 30 adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.

Jandarma, soruşturma kapsamında M.Ç.E.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:46
  1. Antalya
  2. sahte para
  3. euro
  4. Manavgat
  5. Jandarma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e bayrak dikti
    1. 60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e..
    2. İsviçre parayı ne yapacağını şaşırdı!
    3. Dünya bu pilotu konuşuyor!
    4. 222 milyon Euro ödendi! Tarihi..
    5. Pensilvanya'da 32 vagon birbirine girdi!
    6. HSK'dan FETÖ mahkemeleri kararı...
    7. Kurt yavru keçiyi böyle avladı
    8. Londra Moda Haftası'nda Gaziantep..
    9. Dev transfer bitti derken Federasyon..
    10. Gaziantep'te intihardan vazgeçti, diz..
    11. Sivas'ta 'Hobbit' evlerinin sayısı..
    12. Amerika'da korkunç kaza: Tren evlerin..
    13. İstanbulkart artık İSPARK..
    14. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    15. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu!
    16. Kadıköy'de tur zamanı!
    17. İstanbul'da pompalı tüfekle asker..
    18. Emre Mor İtalya yolcusu!
    19. Konya Beyşehir'de tarhana zamanı başladı
    20. Peskov: Çıkarlarımızı korumak için..
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…