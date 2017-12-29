Bin 261 konut kurayla satılacak

Bunlardan ilki 948 konutla Muğla’da başladı. Dün ise İdare Düzce, Yozgat ve Amasya için başvuru almaya başladı. Düzce'de satışa çıkan 138 konutta fiyatlar 291 bin 527 liradan, Yozgat’ta 86 konutta fiyatlar 121 bin 210 liradan ve Amasya Merzifon'da 18 konut için fiyatlar 141 bin liradan başlıyor. Satışa çıkan projelerde başvurular devam ediyor.

Trabzon 10 Temmuz'da

Trabzon Merkez Tabakhane Yenicuma’da yer alan 16 adet konut için ise başvurular 10 Temmuz-29 Aralık 2017 tarihleri arasında kabul edilecek. Projede en düşük satış bedeli 119 bin 523 liradan başlıyor.

Kırıkkale'de 39 konut için başvurular 13 Temmuz'da kabul edilecek. Fiyatlar 86 bin 515 liradan başlıyor.

Bolu Mengen'deki 16 adet konutta da fiyat başlangıçları 65 bin 989 lira.