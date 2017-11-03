Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BİM'den ucuz et açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, et fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında yapılan satışlara kar koyulmayacağını aynı fiyattan satılacağını belirtti.

03 Kasım 2017 Cuma 17:07
BİM'den ucuz et açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, et satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında yapılan satışlardan BİM'in hiçbir kar elde etmeyeceğini ve bu projede yer almaktan BİM olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Aykaç, yazılı açıklamasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim'de verdiği teklif toplama şeklindeki ilana BİM tarafından teklif verildiğini hatırlatarak, Et ve Süt Kurumu ile 1 Kasım'da yapılan sözleşme gereğince, kurumdan tedarik edilen karkas etlerin tedarikçi firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek 500 gramlık MAP ambalajlarda hazırlandığını ve bugün itibarıyla yurt genelindeki tüm mağazalarda satışına başlandığını bildirdi.

KIYMA 29, KUŞBAŞI 31 TL

Aykaç, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında yapılan satışlardan BİM hiçbir kar elde etmeyecektir. Kıyma KDV dahil kilosu 29 TL'den, kuşbaşı et ise KDV dahil kilosu 31 TL'den tedarikçilerimizden satın alınacak ve yine aynı fiyatlarla satılacaktır.

Şirketimizin kaliteli ürünleri uygun fiyatla tüketiciye ulaştırma prensibine uyan ve tüm tüketicilerin en önemli besin kaynaklarından olan kırmızı ete en uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacak olan bu projede yer almaktan BİM olarak büyük memnuniyet duymaktayız."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 17:07
  1. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç
  2. ucuz et
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM'den ucuz et açıklaması
    1. BİM'den ucuz et açıklaması
    2. Altından tarihi rekor!
    3. 4 liraya bu arabayı kazandı
    4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
    5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
    6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
    7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
    8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
    9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
    10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
    11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
    12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
    14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
    15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
    16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
    17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
    18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
    19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
    20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm