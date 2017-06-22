BİM'den sürpriz hamle! Yeni şirket kuruyor

BİM pirinç ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere mağazalarında satılan çeşitli gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesini sağlayacak, yüzde 100 bağlı ortaklık konumunda 5 milyon lira sermayeli bir şirket kurma kararı aldığını bildirdi.

Şirketin KAP açıklaması şöyle:

"Şirket'in mağazalarında satışta bulunan özellikle pirinç ve bakliyat ürünleri olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesini sağlayacak %100 bağlı ortaklığı konumunda 5.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemleri için her türlü prosedürlerin yürütülmesi amacıyla Şirket İcra Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir."