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BİM'den sürpriz hamle! Yeni şirket kuruyor

BİM, gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesine yönelik şirket kurma kararı aldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 17:58
BİM'den sürpriz hamle! Yeni şirket kuruyor

BİM pirinç ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere mağazalarında satılan çeşitli gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesini sağlayacak, yüzde 100 bağlı ortaklık konumunda 5 milyon lira sermayeli bir şirket kurma kararı aldığını bildirdi.

Şirketin KAP açıklaması şöyle:

"Şirket'in mağazalarında satışta bulunan özellikle pirinç ve bakliyat ürünleri olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesini sağlayacak  %100 bağlı ortaklığı konumunda 5.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve  kuruluş  işlemleri  için her türlü prosedürlerin yürütülmesi amacıyla Şirket İcra Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 17:58
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