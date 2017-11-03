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BİM ve A101 uygun fiyata et satacak

Ucuz et satacak olan marketlerden ikisinin ismi belli oldu.

03 Kasım 2017 Cuma 09:38
BİM ve A101 uygun fiyata et satacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, “A101 ve BİM firmalarıyla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün (dün) itibariyle başlanacaktır” denildi. Bakanlık şu açıklamayı yaptı: “Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır.”

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:38
  1. Gıda
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  3. A101
  4. BİM
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