BİM, kârını yüzde 50 artırdı

BİM'in 2017 yılı ikinci çeyrek kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 216.4 milyon TL oldu.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre ikinci çeyrekte satış gelirleri ise bir önceki yılın aynı döneme kıyasla yüzde 25 artışla 6.2 milyar TL'ye yükseldi.



Öte yandan şirket, 2017 yılı satış artışı hedefini yılın ilk yarısında beklentilerden olumlu gerçekleşen satış hacmine istinaden yüzde 15-18 aralığından yüzde 20-23 aralığına revize etti