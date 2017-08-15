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BİM, kârını yüzde 50 artırdı

BİM, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 216.4 milyon lira kâr açıkladı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:23
BİM, kârını yüzde 50 artırdı

BİM'in 2017 yılı ikinci çeyrek kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 216.4 milyon TL oldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre ikinci çeyrekte satış gelirleri ise bir önceki yılın aynı döneme kıyasla yüzde 25 artışla 6.2 milyar TL'ye yükseldi.

Öte yandan şirket, 2017 yılı satış artışı hedefini yılın ilk yarısında beklentilerden olumlu gerçekleşen satış hacmine istinaden yüzde 15-18 aralığından yüzde 20-23 aralığına revize etti

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:23
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  • hüs çoşhüs çoş1 sa önce
    aynı büyüklüktekibaşka marketlerde en 7-8 kişi çalışırken bim en fazla 3 kişiyle koca marketi yürütür.. kasiyerlerin altında sandalye dahi yoktur. ayakta işlem yapmak zorundadırlar. hem kasiyer hem reyon düzenleyicileridir. bim in sloganı şudur: daha az istihdam daha fazlakar hesabıyla çalışır. ama yetkililerden hiç kimse bim i görmez. sayın cumhurbaşkanı nın slagonu burada geçmez
Bugünkü Akit

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