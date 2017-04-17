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18 Nisan Salı 2017

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini arttırmak amacıyla yapılan BİLSEM sınavı sonuçlarının açıklandı. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:35

Milli Eğitim Bakanlığınca, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf düzeyinde özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için tablet bilgisayarlarla düzenlenen grup tarama sınavları sonucu açıklandı.

BİLSEM sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 11 Şubat 2017 -09 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar Türkiye ortalaması üzerinden belirlenmiştir. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir."

BİLSEM sınav sonuç sorgulama

 
EtiketlerTürkiyeMilli Eğitim Bakanlığı
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