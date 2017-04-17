BİLSEM sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf düzeyinde özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için tablet bilgisayarlarla düzenlenen grup tarama sınavları sonucu açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 11 Şubat 2017 -09 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar Türkiye ortalaması üzerinden belirlenmiştir. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir."

BİLSEM sınav sonuç sorgulama