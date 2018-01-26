BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik alım yapılacak.

Öğretmen seçme ve atama süreciyle ilgili iş ve işlemlerin, yayımlanan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor.

BİLSEM'lere öğretmen olarak atanabilmek için başvuracakların, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylıklarının kalkmış olması, öğretmen olarak görev yapmakta oldukları illerin bilim ve sanat merkezlerinde alanlarında kontenjan bulunması gerekiyor.

Başvuru ve onay süreci 5-16 Şubat'ta http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. BİLSEM'lerle ilgili kontenjanlar ise http://orgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.