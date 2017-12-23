Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı duyanlara 'Yok artık' dedirtti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.23 Aralık 2017 Cumartesi 14:14
Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Gölcük ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir ortak hedeflerinin olduğunu belirterek sözleriyle başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gafa daha imza attı. Kılıçdaroğlu, İzmit'in Kocaeli’nin ilçesi olduğunu unuttu.
‘İzmit Büyükşehir’ gafı
Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu’na bir vatandaş çizdiği resmi hediye etti.
Yeni Şafak
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Cilekes1 sa önce Nasrettin hocanın fıkralarını geçti Hayda2 sa önce Birileri bu patavassizi uyandirsin foseptik kk...... Şahin Hamza 3 sa önce Gafların üstadı yine konuşmuş lafa bak Kocaelinin halini görünce üzülüyormuş sen önce kendi beceriksizliğine bir bak SSK yı batırdın borç batağına soktun geçmişi ne çabuk unuttun sen 5 sene sonra Kocaeli ni ileri değil 10 sene geri götürürsün sizin sistem ne acıki böyle işliyor ke MAL abi Mücahitler3 sa önce KK Pırt yaptığında mangalda kül bırakmıyor chp kardeşlere üzülüyorum onlarda bu memleketin evlatları yazık çok yazık başınıza bulamadınız mı başka bir angutta bunun peşinden hala gidiyorsunuz 5yılda Paris yapacakmış ssk nın halini gördük.mazallah sakın ha KK aklından bile geçirme o zaman Türkiye'min halini düşünmek bile istemiyorum. Kara4 sa önce Paris......k götürüyor koceliye ellesme bari Bayram afyonlu 5 sa önce ..... kendine kendin gülersin sen kim şehircilik kim !? .... Ramazan çelik5 sa önce Konuşur ken allah için konşu yoksa allahın tokatı sizde bur yanlış olan her şerşyi yazın şun da siz yapılan ları gömezden geli yor sunuz adalet ila adalet Ramazan çelik5 sa önce ey yan daş bir devlet ben şuntanı yorum diy devlet adamı var bu ahlakim sen kendi çıkarın düşünü yorsun halbuki allah işi ehline verindiyor muzdarip6 sa önce doktor ne söylerse söylesin dedi... mış miş7 sa önce İyi de bunda ne varALLAH aşkına akit ya.Bende meraktan öldümacaba K.K. ne demiş diye. çok kötü gaf değilmiş.Reis 'in gafını unuttunuz her halde.EŞEK ÖLÜR KALIR ESERİİNSAN ÖLÜR KALIR SEMERİ