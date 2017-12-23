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Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı duyanlara 'Yok artık' dedirtti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:14

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Gölcük ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir ortak hedeflerinin olduğunu belirterek sözleriyle başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gafa daha imza attı. Kılıçdaroğlu, İzmit'in Kocaeli’nin ilçesi olduğunu unuttu.

‘İzmit Büyükşehir’ gafı

Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu’na bir vatandaş çizdiği resmi hediye etti.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • CilekesCilekes1 sa önce
    Nasrettin hocanın fıkralarını geçti
  • HaydaHayda2 sa önce
    Birileri bu patavassizi uyandirsin foseptik kk......
  • Şahin Hamza Şahin Hamza 3 sa önce
    Gafların üstadı yine konuşmuş lafa bak Kocaelinin halini görünce üzülüyormuş sen önce kendi beceriksizliğine bir bak SSK yı batırdın borç batağına soktun geçmişi ne çabuk unuttun sen 5 sene sonra Kocaeli ni ileri değil 10 sene geri götürürsün sizin sistem ne acıki böyle işliyor ke MAL abi
  • MücahitlerMücahitler3 sa önce
    KK Pırt yaptığında mangalda kül bırakmıyor chp kardeşlere üzülüyorum onlarda bu memleketin evlatları yazık çok yazık başınıza bulamadınız mı başka bir angutta bunun peşinden hala gidiyorsunuz 5yılda Paris yapacakmış ssk nın halini gördük.mazallah sakın ha KK aklından bile geçirme o zaman Türkiye'min halini düşünmek bile istemiyorum.
  • KaraKara4 sa önce
    Paris......k götürüyor koceliye ellesme bari
  • Bayram afyonlu Bayram afyonlu 5 sa önce
    ..... kendine kendin gülersin sen kim şehircilik kim !? ....
  • Ramazan çelikRamazan çelik5 sa önce
    Konuşur ken allah için konşu yoksa allahın tokatı sizde bur yanlış olan her şerşyi yazın şun da siz yapılan ları gömezden geli yor sunuz adalet ila adalet
  • Ramazan çelikRamazan çelik5 sa önce
    ey yan daş bir devlet ben şuntanı yorum diy devlet adamı var bu ahlakim sen kendi çıkarın düşünü yorsun halbuki allah işi ehline verindiyor
  • muzdaripmuzdarip6 sa önce
    doktor ne söylerse söylesin dedi...
  • mış mişmış miş7 sa önce
    İyi de bunda ne varALLAH aşkına akit ya.Bende meraktan öldümacaba K.K. ne demiş diye. çok kötü gaf değilmiş.Reis 'in gafını unuttunuz her halde.EŞEK ÖLÜR KALIR ESERİİNSAN ÖLÜR KALIR SEMERİ
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