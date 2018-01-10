Bill Gates servetini nereye harcayacağını açıkladı

Bugüne kadar özellikle Afrika'ya yaptığı milyon dolarlık yardımlar ile adını duyuran Bill Gates'in bundan sonraki hedefi belli oldu.

Dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates son yıllarda Microsoft ile değil yaptığı hayır işleri ile gündemde.

Peki Bill Gates milyar dolarlarını nereye harcayacak. Ünlü milyarder bu sorunun cevabını verdi.

JP Morgan Healthcare konferansında konuşan Bill Gates, en büyük hedefinin bulaşıcı hastalıklar ve buna yol açan sorunların önüne geçmenin çözümünü bulmak olduğunu söyledi.