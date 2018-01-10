Bill Gates servetini nereye harcayacağını açıkladı
Son yıllarda Microsoft ile değil yaptığı hayır işleri ile gündeme gelen dünyanın en zengin insanı Bill Gates, servetini nereye harcayacağını açıkladı.10 Ocak 2018 Çarşamba 10:57
Bugüne kadar özellikle Afrika'ya yaptığı milyon dolarlık yardımlar ile adını duyuran Bill Gates'in bundan sonraki hedefi belli oldu.
Dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates son yıllarda Microsoft ile değil yaptığı hayır işleri ile gündemde.
Peki Bill Gates milyar dolarlarını nereye harcayacak. Ünlü milyarder bu sorunun cevabını verdi.
JP Morgan Healthcare konferansında konuşan Bill Gates, en büyük hedefinin bulaşıcı hastalıklar ve buna yol açan sorunların önüne geçmenin çözümünü bulmak olduğunu söyledi.