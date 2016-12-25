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Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı

Microsoft kurucusu ve ünlü iş adamı Bill Gates geleceğin iş dünyasında en çok talep göreceğini düşündüğü 3 çalışma alanını açıkladı.

Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı
Eklenme: 25 Aralık 2016, 01:38
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İş dünyasının ünlü sosyal platformu LinkedIn'in yöneticisi Daniel Roth'a röportaj veren Bill Gates, gelecekte kariyer yapacak kişiler için en önemli alanların fen bilimleri, matematik ve ekonomi olacağını düşündüğünü açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, "Mutlaka kod yazmanız gerekmiyor fakat mühendislerin neler yapabildiklerini ve ne yapamayacaklarını anlamanız gerekiyor" diyen Gates, bu alanlarda yetkin olan kişilerin gelecekte tüm kurumlar için değişimin tetikleyicisi olacağını düşündüğünü belirtti.

TEMİZ ENERJİ ARAYIŞI

Bill Gates geçtiğimiz günlerde temiz enerji üretmenin yeni yollarına yatırım yapmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek hedefiyle yola çıkan 1 milyar dolarlık bir fonun başına geçeceğini açıkladı. Fonu yönetecek vakfın üyeleri arasında toplam varlıkları 170 milyar doları geçen, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alibaba kurucusu Jack Ma gibi ünlü yatırımcılar bulunmakta. Gates, Donald Trump'un ABD'deki başkanlık seçimlerindeki zaferine ise iyimser yaklaşmakta. ABD'nin 'yeni bir dönem'e girdiğini söyleyen ünlü yatırımcı, sağlık, eğitim ve enerji konusunda inovasyon yatırımlarının iki katına çıkmasını beklediğini söyledi.

 
EtiketlerBill Gates
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