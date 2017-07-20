Bilişim 500’de İSTTELKOM’dan Önemli Başarı

Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ile ilgili birçok veriyi içeren, bunun yanı sıra, markaların performanslarını ölçme ve pazardaki konumlarını analiz etme fırsatı yakaladıkları ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın sonuçları, 12 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. Türkiye’nin bilişim arenasında faaliyet gösteren en iyi 500 şirketinin öne çıktığı araştırma bu yıl ‘Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor’ mottosu ile yapıldı.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, İstanbul’un haberleşme master planları üzerinde çalışan İSTTELKOM AŞ, bilişim sektörünün ‘en’lerini belirleyen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen “Bilişim 500 2016” listesine Türkiye’nin en başarılı 500 Bilişim Şirketi arasında yer aldı.

Satış gelirlerine göre ilk 500 Bilişim firması arasında 157.sırada yer alan İSTTELKOM, İletişim Teknoloji Şirketleri içinde 45. sırada, Telekom Şirketleri kategorisinde 10. sırada, Dış kaynak kullanım hizmeti gelirlerine göre düzenlenen alt kategoride ise 6. Sırada yer aldı.

Başkan Kadir Topbaş’ın çizdiği vizyonla, bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme hizmetleri alanında hayatı kolaylaştıran yeni teknolojileri halkın istifadesine sunma yönünde önemli çalışmalar yapan İSTTELKOM, akıllı şehirlerin haberleşme altyapısına yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerle İstanbul ve Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

Bu yıl ki “Bilişim 500” araştırmasına yeni bir özellik eklendi. İlk 500 listesinde büyüklük ve ciro olarak yer alamayan ancak kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan genç şirketler ve Anadolu firmaları, Plus değeri ile araştırmada kendilerine yer buldu. Kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirildi.

Türkiye Bilişim Sektörünün gelişimi ile ilgili birçok veriyi kapsayan Bilişim 500 Araştırması sayesinde, şirketler kendi performanslarını ölçme ve rekabetteki yerlerini görme şansını yakalıyor.