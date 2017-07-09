Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilinçsizce yakılan çöp yangın çıkardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çöplerinin yakıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyürken, yangında yaklaşık 8 hektar ağaçlık alan kül oldu.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:55
Bilinçsizce yakılan çöp yangın çıkardı

İslamhaneleri Mahallesi’ndeki bir mobilya atölyesine ait çöplerin yakıldığı sırada çevreye sıçrayan kıvılcımların başlattığı yangın nedeniyle yaklaşık 8 hektarlık ağaçlık alan kül oldu. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 1 uçak, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz,8 itfaiye aracı, 25 yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Bölgede yol olmaması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı.

Yangın alanı içinde kalan bazı çiftlikler ve bağ evlerine alevlerin sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Çok sayıda zeytin ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangının başladığı noktada alevlere müdahale etmeye çalışan 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:55
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    1. MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    2. Türkiye Anadolu'nun çalınan eserlerin..
    3. MotoBosna, ilk sınırı aştı
    4. Umran 275. Sayısı 15 Temmuz Darbe..
    5. Rusya Türkiye'yi seçti! İlk olacak
    6. Sıcak havalarda halsizlik nasıl..
    7. Katil, Suriyeli aileye evi taşırken..
    8. Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde..
    9. Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük..
    10. Kıyıya vuran suntaların temizliğine..
    11. Silivri’deki yangında 30 dönümlük..
    12. Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili..
    13. Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de
    14. Tamir için çıktığı çatıdan düşen..
    15. Çekirge Meydanı değerine kavuşuyor
    16. Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına..
    17. Yeni statta ‘eksiklerin tespiti’..
    18. Ormanlık alanda korkutan yangın
    19. Suriyeli anne ve bebeği için gıyabi..
    20. C“Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü..
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'