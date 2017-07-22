Bilinçsiz klima kullanımı hasta ediyor

Günümüzde klima, yaz aylarının sıcağından ve neminden korunabilmek için hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların her geçen yıl daha da artmasıyla klima kullanımında da artış yaşandı. Ancak mekanlarda ve araçlarda kullanılan klimaların yanlış kullanımından doğan zararları da azımsanmayacak kadar fazla. Klimanın bilinçsiz kullanımı kas Ağrıları başta olmak üzere tutulmalara, enfeksiyon hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Central Hospital'dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mübeccel Akman, "Bilinçsiz klima kullanımında çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler daha çok tehlike altındadır. Çünkü bu gruptaki kişilerin vücut dirençleri klimanın havaya saçtığı bakteriler nedeniyle daha da zayıf düşebilir." diyor.

Klima kaynaklı sağlık problemleri genellikle bilinçsiz veya aşırı kullanım sebebiyle görülür. Sıcak yaz günlerinde mekan içi ve dışındaki sıcaklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini düşürür. Bu durum da viral enfeksiyonların sık görülmesine sebep olur. Özellikle klima ilk çalıştırıldığı zamanlarda filtresinde biriken mikroplar havaya karışarak enfeksiyonlara neden olabilir. Enfeksiyona bağlı olarak zatürre başta olmak üzere çeşitli hastalıklar da gelişebilir. Bilinçsiz klima kullanımında çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler daha çok tehlike altındadır. Çünkü bu gruptaki kişilerin vücut dirençleri klimanın havaya saçtığı bakteriler nedeniyle daha da zayıf düşebilir.

"Lejyoner" hastalığına dikkat

Lejyoner Hastalığı, "Legionella pneumophila" adlı bir bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu bakteri, akciğerlere yerleşip zatürreye yol açabilir. Klimaların içerisinde oluşan nemli ortam, bu bakterinin yaşaması ve çoğalması için elverişlidir. Bu nedenle klima filtrelerinin özelliklerine göre belirli aralıklarla temizlenmesi ve değiştirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca filtrelerin orijinal olmasına da dikkat edilmedir. Kalitesiz filtrelerin daha çok mantar, küf, virüs ve bakterileri barındırdığı unutulmamalıdır.

Kas ağrılarına ve tutulmalara dikkat

Aşırı sıcak nedeniyle terleyen kişilerin kasları gevşer, aynı anda klimanın etkisiyle karşılaşınca da şiddetli kas ağrıları ve kas tutulmaları yaşanabilir. Bu duruma hapşırma, geniz akıntısı, gözlerde sulanma-yaşarma, kuru öksürük de eklenir. Bu sebeple klimanın verdiği havanın direk olarak yüz ve vücudun diğer bölgelerine isabet etmemesi gerekir. Eğer klimanın yönü çevrildiği halde boyun ve omuz bölgesinde tutulma hissi ve ağrılar yaşanıyorsa o bölgeler bir şal ile sarılarak soğuk havanın direk temas etmesi önlenebilir.

Terliyken klimalı ortama girmeyin!

Aynı durum restoran ve alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlar için de geçerlidir. Eğer uzun süre bu tarz ortamlarda durulması gerekiyorsa, klimanın verdiği serin havadan olabildiğince korunmak gerekir. Özellikle aşırı serin olan mekandan dışarı çıkıldığında direk sıcak havayla temas eden vücut tutulmaya ve kaslarda ağrı oluşumuna daha müsaittir. Aynı şekilde terliyken klimalı bir ortama girmek de, ani sıcaklık değişimi sebebiyle kas kasılmalarına, boyun veya bel tutulmalarına sebep olabilir. Bu yüzden fıtık problemi ve kireçlenme sorunu olan kişilerin özellikle tedbirli olmaları gerekir.