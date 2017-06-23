‘Bilinçli Okuma Atölyesi’ 2. Yılını tamamladı

Yıl sonu program öncesinde, Cevdet Kılıçlar Bilgievi önünde öğrenci ve velilerin katılımı ile iftar düzenlendi. İftara; Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş, Atölye öğretmeni Yazar Semra Bilici, öğrenci ve veliler katıldı.

Cevdet Kılıçlar Bilgievi konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan Yazar Semra Bilici, “Coğrafyamızdan maalesef kan kokusu geliyor. Çocuklarımız; eşyayı, mekânı, insanı, olayları anlamlandıran bir dil kazanmalılar. Okumak demek kendini aşmak demektir. Okumak kendini zaman ve mekân üstü bir genişliğe sonsuz ve sınırsız bir yolculuğa atmak demektir. Tekrar insan yetiştirmek gerekiyor. İnsan yetiştirmek için sadece tutkulu bir kalp, çalışan bir akıl, sağlam bir nazara ihtiyacımız var” dedi.

“BAĞIMSIZ, ÖZGÜR DÜŞÜNEBİLEN İNSANLAR YETİŞTİRMEMİZ LAZIM”

Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş konuşmasında, “Hep birlikte bir medeniyet yürüyüşüne girdik. 300 yıldan beri kendi topraklarımızda hep bir geri dönüş bekliyoruz, yeni bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Ümmetin büyük coğrafyasının acıları ayrı olsa da benzerlikler taşıyor. Kendi coğrafyamızda tüm acılarımızı ve çıkış yollarını dile getiriyoruz ancak uygulayıcısı yok. Pratik edilmeyen düşünce değerli değildir” dedi.

Başkan Yardımcısı Dikbaş, ancak bağımsız, özgür düşüncenin yeni bir medeniyet inşa edebileceğini belirterek, “Eğer siz insan yetiştiremezseniz, bu insanda akledip medeniyet inşa etmezse onlara hükmeden hep birileri olacaktır. Bu makûs talihin yıkılabileceği kanısındayım. Bu atölyede yapılanlarda bunlardan yalnızca bir tanesi. Evlatlarımız akademik eğitimlerinin yanında düşünce okumaları için bir araya geldiler. Amacımız öğrencilerimizin müfredatın dışında da değer üretebilmesiydi. Atölyemize zaman zaman ziyaretlerde gerçekleştirdim. Burada ekilen tohumun bizleri utandırmayacağını düşünüyorum. Bu anlamda bu fikri buraya taşıyan, rahmetli Cevdet Kılıçlar kardeşimin eşi Derha Hanıma teşekkür ediyorum. Biz hastalıklı insanlar nedeniyle bütün bir geleceğimizi kaybedecektik. Biz yakın zamanda çocuklarımızı ve düşüncelerini teslim ettik. İtaat kültünün içinde darmadağın oldular. Bağımsız, özgür düşünceler lazımdı. Bunun için ilk adımı da burada attığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI DERGİDE TOPLANDI

Protokol konuşmalarının ardından Bilinçli okuma atölyesinde eğitim alan öğrenciler dönem içinde okudukları yazarlar ve kitaplarının kritiklerini sunumlarıyla aktardı.

Başakşehir Belediyesi’nin periyodik söyleşilerinden olan ‘Bilinçli Okuma Atölyesi’nde Yazar Semra Bilici, her hafta Cevdet Kılıçlar Bilgievi’nde lise öğrencileriyle bir araya geldi. 2. yılını tamamlayan atölyede; hızlı ve doğru okuma, metin kavrama ve çözümlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrenciler, dönem boyunca Nuri Pakdil, Sezai Karakoç gibi büyük ustaların kitaplarını okudu, inceledi. Yazar Mustafa Kutlu’yu atölyede ağırlayan kursiyerler ünlü yazarların aileleri ile de bir araya gelme imkânı buldu. Öğrencilerin çalışmaları bir dergide toplanarak, kalıcı hale getirildi