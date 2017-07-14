Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Milletimiz hainlere geçit vermedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "15 Temmuz'da Türkiye ekonomisi de demokrasi gibi test edildi ve bundan da başarı ile çıktı" dedi.

Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, darbe girişimi sürecinde vatan sevgisi ve şehitlik arzusuyla sokağa çıkan milletin; tanklara, kurşunlara, bombalara göğsünü siper ederek girişimi durdurduğunun altını çizdi.

15 Temmuz'un, Anadolu halkındaki kuvvetli sağduyu ve asırların tecrübesine dayanan muhteşem irfanının eseri olduğunu belirten Özlü, "Bu vatanda bağımsız yaşamanın en büyük teminatı Anadolu irfanıdır. 15 Temmuz kahramanlarının hallerini, akıl ve mantıkla izah etmek mümkün değildir. Darbecilere silahsız karşı çıkmak, tankların önüne yatmak, F-16’lara kafa tutmak, az sonra ölmek ihtimalini görünce yanı başındaki havuzdan abdest almak, kamyonla Taksim'e adam taşımak, ancak ve ancak vatan sevgisiyle ve şehitliğe olan inançla açıklanabilir. Kara toprağa bir gül bahçesine girer gibi girmekle açıklanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişimi ile Türkiye ekonomisinin demokrasi gibi test edildiğini ve bundan başarı ile çıktığını ifade eden Özlü, "Tarih boyunca vatanına, devletine hiçbir zaman ihanet etmemiş olan milletimiz, milletine inanan lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hainlere geçit vermemiştir" ifadelerini kullandı.

Özlü, 16 Temmuz sabahı hayatın normal akışında devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Büyüme trendini uzun süredir devam ettiren ülke ekonomisi de darbenin olduğu 3. çeyrekte daralsa da yine de 2016 yılını yüzde 2,9 büyüme ile kapattı. Alınan tedbirlerle toparlanan ülke ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde beklentileri de aşarak yüzde 5 büyüdü. Şimdi önümüzdeki döneme dair beklentilerin olumlu olduğu öncü göstergelerin üretim artışına işaret ettiği, ekonomiye güvenin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Gerek kapasite kullanım oranları gerekse de güven endeksleri üretim tarafında önümüzdeki aylarda canlanmanın süreceğini göstermektedir."

Büyümeyi kalıcı hale getirmek üzere yapısal reformlara öncelik verdiklerini anlatan Özlü, "Böylelikle sanayicinin üretim yeri sorunundan, nitelikli personel ihtiyacına, mali yüklerinin azaltılmasından yerli üretimin desteklenmesine kadar birçok alanda sorun giderilmektedir. Sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda yapısal reformlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakanlıkta "Şehitler Dile Geliyor" sergisi açıldı

Öte yandan, açıklamada verilen bilgilere göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde anma etkinlikleri çerçevesinde Bakanlık merkez bina giriş fuaye alanında "Şehitler Dile Geliyor" konulu sergi açıldı. Şehitlerin isimlerinin ve nerede şehit olduklarının yazılı olduğu fotoğraflar personel ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Ayrıca bakanlığın merkez hizmet binası dışına "15 Temmuz Destanı" konulu dev posterler asıldı ve TSE tarafından da 2016 yılı içerisinde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" adı altında kitap basılarak kamuoyuna dağıtıldı.