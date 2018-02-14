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Bilim insanları uyardı

Bilim insanları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı uyarısında bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:49
Bilim insanları uyardı

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesi'nden bilim insanları, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, küresel deniz seviyesinin 1990'lı yıllarda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselirken, bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3'ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etti.

Bilim insanları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmada küresel ısınmanın artış hızına iki ayrı yönde etki ettiğine vurgu yapıldı. Atmosferdeki ve deniz suyundaki ısınmanın bir yandan yol açtığı genleşme nedeniyle su seviyelerini nispi olarak yükseltirken öte yandan Antarktika ve Grönland gibi büyük buz kütlelerindeki erimeyi hızlandırarak su miktarını artırdığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları ABD Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences"ta yayımlandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:49
  1. Colorado Üniversitesi
  2. küresel deniz suyu
  3. NASA
  4. okyanus
  5. deniz

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