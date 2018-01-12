Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul tabakalar buldu

Bilim insanları Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma amacıyla tasarladığı Mars Reconnaissance Orbiter'ı kullanarak, kızıl gezegen üzerinde buzul tabakaları keşfetti.

12 Ocak 2018 Cuma 18:48
Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul tabakalar buldu

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yürüttüğü araştırma kapsamında Mars'ın yüzeyinde buzul tabakaları keşfeden bilim insanları, buzulların Mars'a yerleşecek ilk insanlar için kritik bir su kaynağı olabileceğini söyledi.

Mirror gazetesine konuşan araştırma lideri Colin Dundas, "Bir süredir Mars yüzeyinde buz olduğunu biliyorduk fakat buzun gezegen üzerinde yaşanabilirlik sağlayıp sağlayamayacağı bilim toplumunda uzun bir süredir tartışma konusuydu" dedi.
Araştırmacılar, üç Mars yılı öncesinde alınan görüntüleri analiz ederek, buz tabakalarının erozyon tarafından oluştuğunu ve buzulların kutuplara bakan dik yamaçlardaki sekiz ayrı yerde bulunabileceğini söyledi. Sekiz bölgenin de az miktarda krater oluşturması sebebiyle buzulların yeni oluşmuş olabileceğini söyleyen Dundas, "Bu görüntülerle Mars'taki buz tabakalarının oldukça sığ derinliklerde başladığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, jeolojik olarak yakın geçmişte Mars'ta kar örtüsü bulunduğu teorisini destekliyor" dedi.

Araştırmacılar, buzul tabakaların Mars'taki gelecek görevler için yararlı bir su kaynağı olabileceğini düşünüyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:48
  1. Bilim insanları
  2. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
  3. NASA
  4. Mars
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşuda hayat durdu! Halk isyanda
    1. Komşuda hayat durdu! Halk isyanda
    2. Karlov suikastiyle ilgili flaş gelişme
    3. Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul..
    4. Rusya duyurdu: Tümü etkisiz hale..
    5. Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi..
    6. İstanbul'un ödüllü yaşam projesi 5...
    7. Ankara’da öğrenci servis aracı kaza..
    8. “Bağcılar’da 268 sokak hayvanı..
    9. Suriye'de 5 bin 850 çocuk artık..
    10. Sadakataşı’ndan Suriye’ye 12186 çift..
    11. Çumra İhsan Çetinkaya İmam-Hatip..
    12. İstanbul UMED Medya Okuluna yoğun ilgi
    13. Rusya'dan flaş açıklama: Tümü...
    14. TSK 'bordo bereliler' için özel olarak..
    15. Eski Bolu Valisi Özçimen'e FETÖ'den..
    16. Van'da kayıp 28 küçükbaş hayvanı..
    17. Muş merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
    18. Donald Trump dün söylediği sözleri..
    19. Cep telefonumuzu doğru bir şekilde..
    20. Beşiktaş'tan alkış alan fair-play..
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!