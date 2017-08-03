Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bilim adamları bir 'öte-gezegen' keşfetti

Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında, atmosferinde su moleküllerinin yükseklere çıkıldıkça ısındığı stratosfer benzeri tabakası bulunan bir "öte-gezegen" keşfetti. Gezegenin, Güneş Sistemindeki gezegenlere benzer atmosfer özellikleri gösterdiği saptandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 20:58
Bilim adamları bir 'öte-gezegen' keşfetti

İngiltere'nin Exeter Üniversitesi ve ABD'nin Maryland Üniversitesinden bilim adamları, Dünya'dan yaklaşık 900 ışık yılı ötede keşfedilen "WASP-121b" adlı Jüpiter büyüklüğündeki sıcak gaz gezegenin, Güneş Sistemindeki gezegenlere benzer atmosfer özellikleri gösterdiğini saptadı.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndaki spektroskopi enstrümanını kullanan bilim adamları, ışığın farklı dalga boylarında gezegenin atmosferinde nasıl hareket ettiğini inceledi.

Su molekülleri atmosferde sıcaklık özelliklerine göre önceden tahmin edilebilir parlaklık düzeylerine ulaşıyor. Soğuk havalarda su buharı ışığı bloke ederken, yüksek sıcaklıklarda moleküller açığa çıkan enerjiyle parlıyor.

Araştırmacılar WASP-121b'deki su molekülerinde yaptıkları gözlemlerde yüzeyden yukarı çıkıldıkça su moleküllerinin parlaklığının arttığı, bu durumun gezegende Güneş Sitemindeki gezegenlerin çoğunda görülen benzer güçlü bir stratosferin varlığına işaret ettiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 20:58
  1. öte gezegen
  2. gezegen
  • AtayizzzzzAtayizzzzz29 dk önce
    Kuranda yaziyor zaten. Kuran okusunlar
  • DoğanDoğan52 dk önce
    Nasa uzaylada ilgileniyoruz sadece telefonları vs dinlemiyoruz demek adına aslı astarı olmayan bir fantazisini daha dünya ile paylaştı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İslâmiyet, tüccarlarla hızla yayıldı
  1. İslâmiyet, tüccarlarla hızla yayıldı
  2. Hatıra Yaz Okulu’nda Kur’an’a Geçme..
  3. ABD'ye itaat yoksa silah da yok!..
  4. Esed rejimi füzeyle saldırdı!
  5. Kuveyt Türk 2017’nin ilk yarısında..
  6. Ailede huzur için bir anneden kızına..
  7. Gaziantep'te ele geçirildi: 5 ton!
  8. İşte merakla beklenen 'Kurtlar Vadisi..
  9. 15 Temmuz'da neden sela okundu?
  10. Kur'an soruyor: Bu gidiş nereye?
  11. 'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu'
  12. Peygamberimize hakaret ettirmezdi
  13. Türkiye ve İngiltere arasında temas
  14. Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında..
  15. İşte ağustos ayında tüketilecek sebzeler
  16. Bilim adamları bir 'öte-gezegen'..
  17. Erdoğan Kadıköy'de!
  18. Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a..
  19. Yahudiler Mescid-i Aksa'ya bir ayda..
  20. 60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e..
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
"Erdoğan'ı yener" dedikleri adaya bakın!
"Erdoğan'ı yener" dedikleri adaya bakın!