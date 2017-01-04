Bilim adamından şok keşif! Artık hasta olmuyorum...

Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan Mamut Dağı eteklerindeki bir buzulun altında Bacillus F ismi verilen 3.5 milyon yıllık bakteri keşfedildi. 2009'da bu keşfi yapan ekibin başındaki Moskova Devlet Üniversitesi'nde görevli Anatoly Brouchkov 3 yıl süren araştırmalarında bakterinin hücreleri gençleştirici ve bağışılık sistemini kuvvetlendirici özelliğini keşfetti. 2012'de yapılan laboratuvar testlerinde kobay olarak kullandığı farelerde bu tezinin doğru olduğunu kanıtlayan Brouchkov 3 yıl önce de bakteriyi kendi üzerinde denemeye karar vererek insanlı test çalışmasına başlamış oldu.

The Siberian Times isimli gazeteye deneyin kendi vücudunda nasıl bir etki yarattığını anlatan Brouchkov, "Daha çok çalışmaya başladım. Son iki yıldır bırakın hasta olmayı grip bile olmuyorum. Fareler ve meyve sinekleri üzerinde yapılan başarılı deneylerin ardından, aktive edilmemiş bakteri kültürünü denemenin ilginç olacağını düşündüm" dedi. Brouchkov, Yakut Türklerinin uzun yaşamasının sırrının bölgedeki sularda bulunduğunu iddia ettiği bu bakteri olduğunu düşünüyor. Brouchkov, bakterinin insan vücudunda nasıl pozitif bir etki yarattığı konusunda ise ellerinde net bir bulgu olmadığını söylüyor. Rus bilim insanı "Gerçekte aspirinin nasıl işe yaradığını da bilmiyoruz, ancak yarıyor. Aynı şey burada da geçerli. Mekanizmayı anlayamıyoruz, ancak sonucu görüyoruz. Bakterinin çalışma mekanizmasını anlamak istiyoruz. Ölümsüz bakteriler ve ölümsüz canlıların olduğunu ve bu bakterilerin kendilerini koruyabildikleri için ölmediklerini düşünüyoruz" diyor.

DOĞURGANLIĞI DA ARTIRIYOR

Fareler üzerinde yapılan deneylerde bakterinin doğurganlığı artırdığı ve doğurgan olmayan yaşlı farelerin üremeye başladığı tespit edildi. Bacillus F isimli bakterinin gençleştirici etkisini The Siberian Times gazetesine değerlendiren epidemolog Dr Viktor Chernyavsky, "Bu bakterinin biyolojik olarak salgıladığı aktif maddeler kobay farelerin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu salgılar doğurganlığı da artırıyor" dedi.

PETROL TEMİZLEYEN BAKTERİ

Siberya'nın donmuş toprağında yaşam iksiri adı verilen bakterinin haricinde olağanüstü nitelikte başka bakteri çeşitlerinin de bulunduğu ileri sürüldü. Bu bakterilerden biri petrol moleküllerini yok ediyor. Siberian Times'taki habere göre bu moleküller sayesinde çevredeki petrol atıklarını temizlemek amacıyla bir sistem geliştirilebilir.