Bilgisayarınızın Güç Kaynağı Yeterince Güçlü mü? Hemen Hesaplayın

Bilgisayarın tüm parçaları gücünü güç kaynağı (Power Supply) üzerinden alır ve dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Masaüstü bilgisayarlar satın alırken, işlemci, Ram özellikli bilgisayar tercih ederken diğer parçalar hususuna pek dikkat edilmiyor. Güç kaynağı unsuru hakkında kimse yeterince merak etmiyor. Güç kaynağı donanımı bilgisayarın temelini oluşturan en güçlü bileşendir ve güç etkeni olmayan bilgisayarda problem oluşmaya başlar.

Güç Kaynağı Hakkında Bilgiler

Bilgisayarda güç kaynağı watt türünden belirtilir. Ama bu watt hesabı tüketim hesaplamak bayağı zahmet alıyor. Genelde tüm bilgisayar bileşenleri yüksek tüketim gücüne sahip oluyor. Tam hesap yapılarak güç kaynağı satın alınmalıdır. Watt değeri artan güç kaynaklarının fiyatları da artıyor. Sessiz çalışan ve sertifikalı güç kaynakları alırken özenli olmakta yarar var. Mesela, 90 bronz belgesine sahip güç kaynağı ve 800 watt güç kaynağı olmuş olduğunu varsayarsak kesin olarak 600W ve üzeri güç tüketimi elde edilmiş olunuyor.

Güç Kaynağı Ne Kadar Güçlü

Bazı hesaplayıcı siteler mevcut. Uygulamalı siteler sayesinde kendi kafanızda belirlediğiniz güç hesabını internet üzerinden bilgisayar bilgileri girilerek hesaplayabilirsiniz. Watt ölçmenin diğer bir yolu ise, güç kaynağının sesini dinlemek olacak. Detaylı bilgi almak isterseniz teknik servis yardımı ile de güç ölçümü yaptırabilirsiniz. Bilgisayarın güç ayarlarından ve bilgisayar açıldığı sırada power ayarlarına bios üzerinde girerek watt özellikleri hakkında bilgi sahibi olursunuz.