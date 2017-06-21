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Bilgisayarına sıkışan "Gülen CD"si başını yaktı!

Samsun'da, tamir için getirilen bilgisayarda cihaza sıkışmış halde Fetullah Gülen'e ait CD bulan tamircinin durumu polise bildirmesi üzerine bilgisayar sahibi gözaltına alındı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:39
Bilgisayarına sıkışan "Gülen CD"si başını yaktı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde dizüstü  bilgisayarını tamirciye götüren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, tamircinin dikkati sayesinde yakalandı.

İlkadım ilçesinde bir bilgisayar tamircisine eşiyle gelen müşteri,  dizüstü bilgisayarının içinde CD olduğunu ancak çıkaramadığını belirtti.

Dizüstü bilgisayarını bırakmadan iş yerinden ayrılan müşteri, daha  sonra tekrar geldiği aynı tamirciye harddisk bulunmadığını belirttiği cihazına  silinebilir harddisk taktırmak istediğini söyleyerek bilgisayarı bıraktı.

Müşterisinin cihazını tamire başlayan esnaf, dizüstü bilgisayar ile  uğraşırken klavye ile CD sürücüsünün arasına sıkışmış "M. Fetullah Gülen" ibareli  "Kalbin Miracı" isimli CD buldu.

Tamircinin durumu polise bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iş yerine giderek CD'yi ve dizüstü bilgisayarı  inceledi.

Ekipler, bir süre sonra bilgisayarını almaya gelen şüpheli Osman K'yi  gözaltına aldı. FETÖ'ye ait okullarda 23 yıl öğretmen ve müdür yardımcısı olarak  görev yapan 45 yaşındaki Osman K'nin İstanbul'dayken 667 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararname'yle kapatılan özel okuldan ayrıldıktan sonra Samsun'a yerleştiği tespit  edildi.

Şüpheli Osman K, emniyetteki ifadesinde, CD'nin FETÖ'nün Nijerya'daki  okulunda yönetici olan FETÖ firarisi kardeşine ait olduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlı,  savcılıktaki ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt  propagandası yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:39
  1. Samsun
  2. fethullah gülen
  3. GÜNCEL Haberleri
  • İbrtkİbrtk4 sa önce
    Çok doğru tespit.Sadece fetö ile kalmamalı.
  • Cihangir Cihangir5 sa önce
    Okumadın galiba fetö 'ye ait okullarda 23 yıl öğrtmen ve müdür yardımcısı olarak çalışmış. En az senin benim kadar onu tutuklayan da bi seyler biliyor.
  • HacıHacı5 sa önce
    Oldu mu şimdi?Yahu hangişeriatta yazıyor bir cdnin insanı cezaevine tıkayacağını?İnsan önce bi inceler telefon kayıtları,bilgisayar kayıtları falan filan.Demek ki günün birinde yakınlarımdanbiri bilgisayara yanlış cd takarsa ben yanacağım öylemi?
  • Vatandaş Vatandaş 6 sa önce
    Pis mikrop feto, gudubet herif,cdsi bileleptobu telef ediyor.
  • SeyidSeyid6 sa önce
    Cok guzel boyle devam edin ama fetoyle yetinmeyin pkk yandaslarinadaayni hassasisiyeti gosterin
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