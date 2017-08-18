Bilgisayar mağazasında uyuşturucu sattığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir bilgisayar mağazasında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine, iş yeri sahibi M.Ö.’yü takibe aldı. Ekipler, M.Ö.’nün uyuşturucu sattığını belirlemeleri üzerine mahkeme kararıyla söz konusu adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada, bilgisayar kasalarının içerisine saklanmış 5 gram sentetik uyuşturucu ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.