Bilgisayar başında oturanlar için atıştırmalık

Geleneksel Çin tıbbında 2000 yıldan fazla süredir kullanılan ve son zamanlarda Türkiye'de de hayli popüler olan Goji Berry, tarihi antik çağlara uzanan bir meyvedir. Bir tür çilek çeşididir. Tadı biraz tatlı biraz ekşi olan bu meyve, sağlığınız için mükemmel etkiler yapar.

Goji meyvelerinin düşük glisemik indeksi vardır, yani kan şekeri düzeylerinizde büyük bir artış olmayacağından, onları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Aynı zamanda, bu çilekler, birçok vitamin ve amino asitlerin mükemmel bir kaynağıdır.

Gözlerinize iyi gelir

Goji berry, gözlerinizin sağlıklı olmasını sağlayacak bir antioksidan olan zeaxanthin içerir

Kanseri önlemek için faydalıdır

Araştırmacılar, meyve özütünün kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyebildiğini keşfetmiştir.

Genel iyilik halinizi artırır

ABD'de yapılan bir araştırma, goji çileğinin meyve suyu olarak tüketilmesinin, genel iyilik hali, daha iyi performans sağladığını ortaya koymuştur.

Şeker hastalığı olan insanlar için faydalıdır

Düşük glisemik indeksinden dolayı, goji çilekileri, şeker hastaları için mükemmel bir atıştırmalıktır çünkü kan şekeri düzeyini arttırmaz.

Cildinize iyi gelir

Antioksidan bakımından zengindir, cilt hücrelerinin hasar görmesini önleyebilir. Sidney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, bu meyvenin suyunu tüketerek, radyasyon hasarından korunulabileceği belirlenmiştir.

Doğurganlığı artırır

Erkeklerde testosteron düzeylerini yükseltiyor, geliştirilmiş kalitede sperm üretimine yardımcı oluyor ve cinsel performansı arttırıyor.

Kilo kaybına yardımcı olur

Goji çileklerinin tadı güzel olduğu gibi, yüksek lif oranına sahip ve kalorisi düşük. Bu nedenle diğer kuru meyvelere göre çok daha masum. Düşük kalorili diyetinize bu meyveyi eklerseniz kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.