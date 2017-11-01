Bilgiç’den Eğirdirlilere hastane müjdesi

Müslüm Aktürk/Isparta- Bilgiç, Eğirdir Kemik Hastanesi’nin yıkılıp yerine yeni bir hastane yapılması konusunda açıklamada bulundu. Misyonu tamamlanan ve yıkılması gündemde olan Eğirdir Kemik Hastanesi’nin arazisine Eğirdirliler için yepyeni bir devlet hastanesi yapılacağını hatırlatan Milletvekili Bilgiç, “75 Yataklı Eğirdir Devlet Hastanesi yatırım programına alındı. 100 yatağa çıkarılması görüşülüyor. En kısa sürede inşaatın başlaması için çalışıyoruz” dedi.



1952 yılında rahmetli Adnan Menderes döneminde hizmete açılan Eğirdir Kemik Hastanesi, hastaların şifa bulmaları üzerine ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin en gözde hastanelerinden biri konumuna ulaştı ve bunun üzerine Türkiye’nin çeşitli illerindeki hastalar şifa aramak için Eğirdir’e gelmeye başladı. Bin yatak kapasiteli hastanede yoğun ilgi nedeniyle yatan hasta sayısının zaman zaman 2500’lere ulaştığı ancak tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak artan uzman doktor sayısı ve bu doktorların ilçelerde de görevlendirilmeleri üzerine Eğirdir Kemik Hastanesi’ne ilginin azaldığı ve bugün itibariyle yatak sayısının 100’lere kadar gerilediği öğrenildi. Söz konusu hastanenin misyonunu tamamladığı için devletin yatırımından mahrum kaldığına dikkat çeken Eğirdir halkının başta Isparta milletvekilleri olmak üzere, Sağlık Bakanlığı’ndan ve dolayısıyla devletinden beklentisi şöyle: “Mademki hastanemiz misyonunu tamamladı, mademki misyonunu tamamladığı için gerekli yatırımlar yapılmıyor, gerekli ihtiyaçlar karşılanmakta nazlanılıyor, mademki hastanemizin yıkılıp yerine başka bir hastane yapılması gündemde, o zaman lütfen elinizi çabuk tutun, yeni hastanemizin inşaatına bir an önce başlanmasını sonra da tamamlanarak hizmete açılmasını sağlayın.”



DAHA FAZLA BRANŞ OLACAK



Bu arada, “dal” hastanesi olduğu için belirli branşların dışında doktor bulunmayan Kemik Hastanesi’nin yerine yapılacak devlet hastanesinde Eğirdirlilerin taleplerine daha fazla karşılık verebilecek branşların hizmete açılacağı kaydedildi. Birkaç branşın dışında doktora görünmek isteyen Eğirdirlilerin Isparta’ya gitmek durumunda kaldığını belirten yetkililer, devlet hastanesinin yapılması halinde Eğirdirlilerin bu sorundan kurtulacağını söylediler.