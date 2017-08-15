Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 17. yaşını 5G ile taçlandırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "5G mobil teknolojilerinin birkaç yılda tüm dünyada kullanılmaya başlanması bekleniyor. Hedefimiz, ülkemizin de bu yarışta var olması, dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesi." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK'da düzenlenen kurumun 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, 4,5G ihalesi ve 15 Temmuz gibi hem birbirinden çok farklı hem de birbirinden çok kritik iki farklı sürecin yaşandığını anımsatarak, 4,5G ile Türkiye'nin kazandığı gelişim ivmesinin sadece bilişim değil bütün sektörlerde kendisini gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini söyledi.



Nisan 2016'da düzenlenen 4,5G lansmanını takip eden süreçte başlattıkları 5GTR Forumu çalışmalarının 5G Vadisi-Açık Test Sahası ile yine gündemlerinde olduğunu dile getiren Sayan, paydaşlarla bu yoldaki yürüyüşlerine devam ettiklerini bildirdi.



Sayan, 17. yıllarını "5G Vadisi-Açık Test Sahası" ile taçlandırdıklarını ifade ederek uluslararası standartları son dönemde belirlenen yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G’ye yönelik araştırma ve çalışmaların tüm dünyada hızla devam ettiğini, 5G mobil teknolojilerinin birkaç yılda tüm dünyada kullanılmaya başlanmasının beklendiğini kaydetti.



Sayan, BTK olarak hedeflerinin, Türkiye'nin de bu yarışta var olması, dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesi olduğunu dile getirdi.



Bu hedefler doğrultusunda "5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "5G ve Ötesi" için ihtiyaç duyulan Ar-Ge, Ür-Ge test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Sayan, "Böylece Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en erken geçen ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda BTK olarak, 5G ve Ötesi ekosisteminin oluşturulması için çalışmalarımızda önemli bir safhayı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.



Sayan, 5G Vadisi-Açık Test Sahası olarak hayata geçen projeyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkeleri, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binası başta olmak üzere şehir hastaneleri, alışveriş merkezleri ve diğer büyük kamu binaları gibi yerleşimlerde başta haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji olmak üzere birçok endüstri için çözüm sunacak hizmet, ürün ve uygulamalar geliştirileceğini belirterek "Bu alan, sadece haberleşme sektörünün değil, aynı zamanda 5G ve Ötesi teknolojilerle haberleşme teknolojilerinin daha fazla kullanılacağı dikey endüstriler olarak adlandırılan bilgi, eğlence, sağlık, enerji, ulaşım ve tarım gibi sektörleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bölgenin, Türkiye'nin geleceği olan yüz bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapması da amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.