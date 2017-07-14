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Bilgi Evi öğrencileri Abdullah Tayyip Olçok’u mezarı başında andı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 17 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, Bağcılar Belediyesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Bilgi Evi öğrencileri tarafından anıldı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen minik öğrenciler şehidin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra dua etti.

14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
Bilgi Evi öğrencileri Abdullah Tayyip Olçok’u mezarı başında andı

FETÖ’nün işgal kalkışmasının 1’inci yıldönümünde yurdun dört bir yanında şehitler için anma etkinlikleri devam ediyor. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı vatanı savunurken şehit olanlar arasında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyordu. Bağcılar Belediyesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Bilgi Evi ve Kültür Merkezi öğrencileri bu önemli günde şehit Abdullah Tayyip Olçok’u unutmadı.

“KURAN OKUYUP DUA ETTİLER”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 17 yaşında şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok’u anmak için yaşları 8-10 arasında değişen öğrencilerle Karacaahmet Mezarlığı’na gitti. Ellerinde çiçeklerle giden miniklerden Ahmet Çalış, yan yana yatan Abdullah Tayyip Olçok ve şehit babası Erol Olçok’un mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.Minik öğrenciler hep beraber el açıp dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
  1. Bağcılar Belediyesi
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