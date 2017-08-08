Bilge kral'ı unutma... 92 yıl oldu...

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 92. yılında başkent Saraybosna'daki mezarı başında dualarla anıldı.

2003 yılında vefat eden "Bilge Kral" Aliya'nın doğum günü dolayısıyla Kovaci Şehitliği'nde düzenlenen törende, dualar okundu, Aliya'nın kabrine çiçek bırakıldı.

Törene katılan Aliya'nın oğlu ve Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, babasının açtığı yolda ilerlemeye çalıştığını belirterek, "Allah'a hamdolsun ki Bosna Hersek'in bütünlüğünü koruyabileceğimiz, farklı milletlerin eşit haklara sahip olduğu demokratik bir ülke için mücadele edebileceğimiz bir pozisyon oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Aliya İzetbegoviç'i doğum gününde anma fikrinin, Aliya'nın kurduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Gençlik Kollarına ait olduğunu dile getiren Bakir İzetbegoviç, Aliya'nın, başta Boşnaklar ve Müslümanlar olmak üzere tüm vatansever Bosna Hersekliler tarafından anılması gerektiğini söyledi.

Aliya'nın etrafında toplananların İslam dinini, Boşnak kimliğini, vatanlarını ve toprak bütünlüğünü savunan kişiler olduklarını vurgulayan Bakir İzetbegoviç, bugün de Aliya'nın emanetine sahip çıkanlar olduğunu ifade etti.

Bakir İzetbegoviç, Aliya'nın karşısında yer alanların zayıfladığına, yanında duranların ise güçlendiğine dikkati çekerek, "Bizler, her karışında eşitliğin hüküm sürdüğü bir vatan için mücadele ediyoruz." dedi.

SDA Gençlik Kolları Başkanı Salko Zlidzic de bugün ülkenin dört bir yanından yüzlerce gencin Saraybosna'ya geldiğini belirterek, "Aliya İzetbegoviç'in doğum gününde, onun kişiliğini, eserlerini ve geride bıraktıklarını anmak istedik." diye konuştu.

Törene katılan gençler, 78 yaşında vefat eden Aliya'nın kabrine 78 adet zambak bıraktı.