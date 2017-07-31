Bilge Çocukların Piknik Keyfi Görülmeye Değer

Ümraniye Belediyesi Bilge Çocuk Yaz Okulu’nun düzenlediği etkinlik ve geziler tüm hızıyla devam ediyor. Bilge Çocuk Yaz Okulu piknik etkinliğinde öğrenciler, doğa ile iç içe bir gün geçirerek doyasıya eğlendiler. Öte yandan çocuklar oynadıkları oyunlarla birlik, beraberlik, grup içi çalışma gibi yönlerini de keşfetmiş oldular.

100 öğrenci, çok sayıda öğretmen ve velinin katıldığı piknikte; öğrenciler halat çekme, akıl oyunlarından skippity, ip atlama, voleybol, futbol, badminton gibi oyunlar oynadı.