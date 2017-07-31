Bilge Çocukların Piknik Keyfi Görülmeye Değer
Ümraniyeli Bilge Çocuklar, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen piknikte buluştu. Birçok gözetmen öğretmenin de katıldığı piknikte, Bilge Çocuklar, doğa ile iç içe eğlenceli anlar yaşadılar.31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:45
Ümraniye Belediyesi Bilge Çocuk Yaz Okulu’nun düzenlediği etkinlik ve geziler tüm hızıyla devam ediyor. Bilge Çocuk Yaz Okulu piknik etkinliğinde öğrenciler, doğa ile iç içe bir gün geçirerek doyasıya eğlendiler. Öte yandan çocuklar oynadıkları oyunlarla birlik, beraberlik, grup içi çalışma gibi yönlerini de keşfetmiş oldular.
100 öğrenci, çok sayıda öğretmen ve velinin katıldığı piknikte; öğrenciler halat çekme, akıl oyunlarından skippity, ip atlama, voleybol, futbol, badminton gibi oyunlar oynadı.