Bilfen Türkiye'nin en başarılı okulları arasında

Bu listeye göre 18 bin ortaokulun katıldığı sınavda Bilfen, 15 ortaokulunun tamamı ile listede ilk 20 arasında yerini aldı.

Geçen öğretim yılında da 8.sınıflarından 1145 mezun veren Bilfen Ortaokulları, 120 soruda 118.50 doğru cevap ortalaması ile her yıl olduğu gibi yine orta öğretim geçiş sınavlarında çok başarılı bir sonuç elde etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı kendine özgü programını eş zamanlı olarak tüm okullarında uygulayan Bilfen, İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa’da de yer alan toplam 15 ortaokulu ile Türkiye’nin en başarılı okullar listesinde ilk 20 okul arasında yerini alan Bilfen “Kazananların Okulu” olmaya devam ediyor.

Listenin ilk 5 sırasında; 494,59 YEP ortalaması ile Bilfen İzmir Bornova İlköğretim Kurumu birinci, 493,33 YEP ortalaması ile Bursa Bilfen İlköğretim Kurumu ikinci,492,94 YEP ortalaması ile Bilfen Antalya İlköğretim Kurumu üçüncü, 492,82 YEP ortalaması ile Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu dördüncü, 492,44 YEP ortalaması ile Bilfen Halkalı İlköğretim Kurumu beşinci sırada yer alıyor.